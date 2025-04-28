كولر: تعلمت الكثير داخل الأهلي والجماهير كانت الداعم الأكبر للفريق

توجه مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالشكر إلى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي على الفترة التي قضاها داخل الأهلي، مؤكدًا أنها كانت تجربة استثنائية أضافت له الكثير على المستويين المهني والإنساني.

وقال كولر إنه رغم خبراته الطويلة في عالم التدريب إلا أنه تعلم الكثير خلال وجوده في النادي الأهلي، حيث منحته هذه الفترة أوقاتًا ممتعة وأشياء مميزة ستظل راسخة في ذاكرته، مؤكدًا أن العمل في الأهلي كان وسيظل مصدر فخر واعتزاز له.

وأضاف المدرب السويسري أن جماهير الأهلي كانت الداعم الأكبر للفريق في كل مكان حول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك، وعلى سبيل المثال حضور جماهير الأهلي خلال لقاء إستاد أبيدجان ببطولة إفريقيا خارج مصر كان أكبر من جماهير الفريق المنافس، مما يعكس عظمة جمهور الأهلي ودوره الكبير في نجاحات الفريق.

وأوضح كولر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها علاقته التعاقدية مع أحد الأندية، مؤكدًا أن طبيعة العمل في كرة القدم تفرض على الجميع الانتقال بين محطات مختلفة، متمنيًا للنادي الأهلي دوام النجاح والتوفيق في المستقبل.

واختتم كولر حديثه بالتأكيد على أن ارتباطه بالنادي الأهلي سيبقى دائمًا قويًّا، وأنه سيتابع نتائج الفريق بشغف خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر إلى الكابتن الخطيب على التواصل الإنساني الرائع الذي جمعهما منذ اللحظة الأولى، عبر أول اجتماع بينهما تم عبر تطبيق «زووم» قبل التعاقد.

الأهلي يكرم مارسيل كولر وجهازه المعاون

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان نذوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسؤولية.

وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.

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