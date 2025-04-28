على خليفة واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

نشبت مشادة على الهواء بين الإعلامية لميس الحديدي، ووفاء إدوارد مدير مدرسة الكرمة الخاصة بالبحيرة، على خلفية واقعة الاعتداء الجنسي لأحد موظفي المدرسة على الطفل ياسين، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة مدرسة الكرمة بالبحيرة

وقالت مديرة مدرسة الكرمة الخاصة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون":"احترم قرار وزارة التربية والتعليم بعدم نشر أي شيء بشأن واقعة مدرسة البحيرة أو الإدلاء بأي تصريح، أنا موظفة ويجب علي احترام أي قرارات".

ولفتت:"نحن مدرسة خاصة ولن اتحدث عن أي شئ بشأن قضية موظف المدرسة"، لتعلق لميس الحديدي:"امال داخلة معانا مداخلة ليه لما انتي مش عايزة تعلقي؟ وهل انتي متهمة في القضية؟".

استدعاء النيابة لمديرة مدرسة الكرمة الخاصة

وعقبت وفاء إدوارد:"انتم من تواصلتم معي، وأهلا وسهلا بالاتهامات، والقضاء سيقول كلمته، والنيابة استمعت لأقوالي مرتين وعشرة مرات، وبعد استدعائي أكثر من مرة تم تبرأتي مرتين، وكل الناس اللى كانوا مرتبطين بالقضية تم استدعائهم وأدلوا بأقوالهم".

هل الموظف المتهم لا يزال يعمل بمدرسة الكرمة الخاصة؟

ولفتت:"القانون في النهاية سيقول كلمته، والموظف المتهم لا يعمل في المدرسة أساسا وليس على قوتها، هو فقط مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة".

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