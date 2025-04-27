مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الجدري المائي هو مرض معروف وأكثر انتشارا وسط الأطفال والتلاميذ في المدارس.

أبرز أعراض الإصابة بمرض الجدري المائي

وأوضح: الجدري المائي مرض معدي ويؤدي لأعراض سخونة وأعراض برد في الأول وأكثر علامة مميزة له طفح جلدي.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الجدري المائي هو مرض محدود وبعلاج الطفل من أعراضه يشفى تماما حينما يحصل على العلاج بطريقة صحيحة، مضيفا: "بداية الأعراض سخونية قبل طفح الجلد وأهم أعراضه تشبه أدوار البرد".

حقيقة رصد إصابات عديدة بالجدري المائي

إصابات الجدري المائي، ولفت إلى أن "مرض الجدري المائي ينتشر بالعدوى لكن مفيش رصد لحالات أكثر من المعتاد وطالما حصل سخونية وبدأت الأعراض حتى لو برد عادي المفروض الحالات دي بتبقى معدية وتحصل على إجازة وتظل بالمنزل، مضيفا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالجدري المائي بغير المعتاد.

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