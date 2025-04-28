شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة أندية كرة القدم الإلكترونية الأولى من نوعها بمصر، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية، ويشارك في البطولة ٢٥ ناديا.

وشهد المؤتمر حضور مجلس ادارة اتحاد الرياضات الإلكترونية ومسئولي الأندية المشاركين بالبطولة والرعاة للبطولة.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى الحضور من الإعلاميين والصحفيين وشركات القطاع الخاصة المشاركة في دعم الحدث الرياضي.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

وأوضح أن هدف الوزارة هو عدم ترك أي شاب مصري بدون أن يمارس أي نشاط رياضي وهو الهدف الأكبر والأسمى بالوزارة خلال الست سنوات الماضية، قائلا: “دعمنا كل جهات القطاع الخاص وسهلنا لهم تنظيم البطولات عن طريق تخصيص الصالات لهم لممارسة تلك الرياضات”.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

وأضاف أشرف صبحي: " اليوم شيء عملي هام جدا وهو أول دوري مصري للألعاب الإلكترونية وهو ما يعني الاستمرار في ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية المختلفة والتي تعد دورة للتشغيل الاقتصادي لهذا العمل وخلق العديد من فرص العمل المتنوعة للشباب بالإضافة إلى إيجاد وخلق واستغلال لوقت الفراغ للشاب المصري بطريقة إيجابية، مؤكدًا وزير الرياضة الي أننا نتطرق ونهدف في وزارة الشباب والرياضة الي ممارسة الشباب لجميع الرياضات وليس فقط الألعاب الإلكترونية.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي

ان الوزارة دائمًا ما تتواجد وتدعم مختلف الأنشطة الرياضية والإلكترونية ونهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في تلك الرياضة والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجماهير وخاصة فئة الشباب، كما نسعي إلي اكتشاف المزيد من المواهب من اللاعبين في الألعاب الإلكترونية وتطويرهم في هذه الرياضة.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.

وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.

وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة، كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

خطاب جديد من الأولمبية الدولية لوزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة

فيما أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تلقت ردا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يثمن التواصل مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الأولمبية الدولية بشأن قانون الرياضة الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن هذا الخطاب يأتي استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديلات بعض نصوص قانون الرياضة.

وأكد متحدث الوزارة أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة في سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.

وأشار إلى أن الأولمبية الدولية ثمنت حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن هذا الخطاب يأتي ردا على خطاب أرسلته وزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.

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