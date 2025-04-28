ساويرس يعلن جاهزيته لإقامة مشروعات ضخمة في سوهاج والمحافظ يعلق

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: "أعتز وأفخر بأنني صعيدي وحاسس إن كل الصفات الصعيدية فيا، الصعيدي له سمات معينة حيث يمنحك كل ما يملك لو ابتسمت في وجهه ولديه القدرة على مواجهة الصعاب والتحديات وعدم اليأس والنجاح في كل الظروف".

ساويرس يعلن رغبته في إقامة مشروعات ضخمة في سوهاج

وأكد “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “جاهز لإقامة مشروعات ضخمة في سوهاج، ولدي رغبة كبيرة في بناء مشروع ضخم هناك لدعم العائلات الأكثر فقرًا”.



دعم نجيب ساويرس الأسر الأكثر فقرا في سوهاج

وتابع ساويرس: "سوهاج موطني وأريد تقديم للأسر الأكثر فقرًا هناك كل الدعم، ولقد نجحنا في إعادة تأهيل وترميم وبناء 200 منزل، وعندما عدت من هناك بعد مبادرة المنازل كانت تملأني فرحة غير طبيعية".

بيوت عصرية لأهالي سوهاج

وأكد: "عملنا بيوت عصرية وأفخر بذلك واحنا مكملين لحد لما نعمل بيوت عصرية لكل الأسر الأكثر فقرا، انا هاعمل بأصلي في موطني، أنا بيت العائلة لا يزال موجود على النيل ورفضت بيعه واشتريت كل حقوق الورثة ".

محافظ سوهاج يكشف جهود نجيب ساويرس تجاه الأهالي

من جانبه قال اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج: "المهندس نجيب ساويرس قدم مبادرة لأهالي المحافظة ولديه مبادرات دعم كثيرة للأهالي الأكثر فقرًا".

وتابع: "قلت للمهندس نجيب ساويرس أنت وطني بالفطرة فرد علي لن أتخلى عن أهلي وسألبي طلباتهم، وبالفعل قام بإعادة تأهيل وترميم بعض المنازل، وتسليم بعض الأجهزة التعويضية وإجراء العمليات الجراحية".

وأضاف: "أنا مع ساويرس في ضخ مزيد من رؤوس المال في مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، وهو قال لي أنا تحت أمر المحافظة في أي حاجة نطلبها وهذا يعطينا طاقة إيجابية للتعامل مع مستثمر جاد وقوي وحريص على ضخ استثماراته داخل المحافظة لخدمة أهله بالمحافظة وهو حريص على عدم انقطاع الجذور بدليل حفاظه على منزل العائلة".

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