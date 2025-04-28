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نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رأيه في إعلان النادي الأهلي عن رحيل مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز في نصف النهائي.

 

رأي نجيب ساويرس في رحيل كولر

 

وقال “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"مكنتش مقتنع برحيل كولر، نتيجة صن داونز مؤسفة، لكننا كنا متأهلين للمباراة النهائية حتى آخر الدقائق، وفي النهاية الكرة مكسب وخسارة، والحظ لم يكن معنا أمام صن داونز".

 

نجيب ساويرس: الأهلي يتعرض لموجة من الاضطرابات 

وتابع:"كولر لم يقصر ولكن الحظ مكنش معانا، وأرى أن الأهلي يتعرض لموجة من الاضطرابات ويبدو أن هناك حد زعلان من الأهلي، ولكن سواء بقى كولر أو رحل فزنا أو خسرنا سيظل الأهلي فوق الجميع".

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