الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

قرر النادي الأهلي تأجيل إقامة حفل تكريم للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي.

حفل تكريم كولر

وكان الأهلي أعلن بشكل غير رسمي إقامة حفل تكريم لمدربه السابق كولر بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي لكن جاءت أزمة الشرط الجزائي وتمسكه بالحصول على قيمة عقده كاملا لتؤجل إقامة حفل التكريم.

وتبلع المستحقات التي يريد كولر الحصول عليها ما يقرب من 3 مليون ونصف المليون يورو

مرتجي يتفاوض لحل أزمة الشرط الجزائي لكولر

ويقود خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي مفاوضات في الوقت الحالي مع دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي من أجل إنهاء أزمة الشرط الجزائي، حيث طلب السويسري الحصول على باقي عقده حتى نهاية الموسم القادم في حين يرغب الأهلي في منح مستحقات شهرين فقط بقيمة تقترب من 500 ألف يورو.

ويرغب كولر في الحصول على ما يزيد على 3 ملايين يورو قيمة مستحقاته حتى نهاية عقده الموسم القادم.

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