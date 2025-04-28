الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

قرر النادي الأهلي تأجيل إقامة حفل تكريم للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي. 

حفل تكريم كولر 

وكان الأهلي أعلن بشكل غير رسمي إقامة حفل تكريم لمدربه السابق كولر بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي لكن جاءت أزمة الشرط الجزائي وتمسكه بالحصول على قيمة عقده كاملا لتؤجل إقامة حفل التكريم.

وتبلع المستحقات التي يريد كولر الحصول عليها ما يقرب من 3 مليون ونصف المليون يورو

مرتجي يتفاوض لحل أزمة الشرط الجزائي لكولر

ويقود خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي مفاوضات في الوقت الحالي مع دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي من أجل إنهاء أزمة الشرط الجزائي، حيث طلب السويسري الحصول على باقي عقده حتى نهاية الموسم القادم في حين يرغب الأهلي في منح مستحقات شهرين فقط بقيمة تقترب من 500 ألف يورو.  

ويرغب كولر في الحصول على ما يزيد على 3 ملايين يورو قيمة مستحقاته حتى نهاية عقده الموسم القادم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي كولر مارسيل كولر خالد مرتجى حفل تكريم كولر الأهلي

مواد متعلقة

مرتجى يقود مفاوضات إنهاء أزمة الشرط الجزائي مع كولر

لاعبو الأهلي يزورون مارسيل كولر لوداعه بعد رحيله (صور)

كانت رحلة رائعة، الشناوي يودع كولر بعد رحيله عن الأهلي
ads

الأكثر قراءة

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية