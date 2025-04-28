زغلول صيام يكتب: كان عقل الأهلي فين لما تعاقد مع كولر وكان فين اتحاد الكرة مع فيتوريا والزمالك مع كبشة المدربين ؟ واللا هي دولارات من غير صاحب !!

وكأنها دولارات بدون صاحب، أو أن ثروة من السماء هبطت علينا، جعلت هناك وفرة في الدولارات حلت جميع المشاكل إلي الدرجة التي تجعلنا ننثرها في الأرض.. شروط جزائية وغير جزائية مستحقة للاعبين ومدربين أجانب في الملاعب المصرية …أصبحت جميع الهيئات الرياضية في مصر تسير وفق الجمهور بمنطق الزبون عايز كده … وآخرها عقد مارسيل كولر مع النادي الأهلي، بعد أن ظنت إدارة الكابتن محمود الخطيب أن الموضوع سهل وبسيط، وليس هناك شرطا جزائيا في عقد المدير الفني، حتي اصطدم بطلب وكيل المدير الفني للعقد كاملا، بما يعادل قرابة الـ3 ملايين يورو …..يا مثبت العقل في الدماغ يارب …

هو معنى إنه ليس هناك شرط جزائي في عقد المدير الفني إنه من حق النادي أن يفسخ العقد وقتما يحلو له …لا يا شاطر معني عدم وجود شرط جزائي أن يصرف المدير الفني العقد كاملا، وهنا أسقط في يد الأهلي وكيف تتصرف ياعبد الرحيم !!!

فيتوريا والتاتش المصري …

وحتى لا نكون متجنيين علي الأهلي فإن معظم الهيئات والأندية المصرية تتصرف بهذا الشكل وهذه العقلية، وربما يكون الأهلي أقلها وقوعا في هذا الفخ، ولكن غلطة الشاطر بألف ….

في موضوع اخونا فيتوريا كان سهلا وبسيطا جدا حتي تم تعقيده، والسبب طبعا اتحاد الكرة ….اتحاد الكرة الذي جلس يسوف ويماطل حتي بعد الاتفاق مع الرجل علي الشرط الجزائي ثلاثة شهور، وعندما فاق الاتحاد وقرر إرسال الـ3 شهور، كانت الأمور وصلت لمحامي الرجل وما أدراك ما المحامي !! طلبات الرجل زادت وطالب بعقده كاملا يعني راتب 3 سنوات، وهو جالس يستمتع في البرتغال !!!

المحامي له أساليبه وطبعا اشتكي بالأضرار التي وقعت علي الرجل، والنهاية أن الموضوع في قبضة المحكمة الدولية وربنا يستر …..

باتشيكو وشركاه في الزمالك ….

ما حدث في الأهلي واتحاد الكرة كوم، وما يحدث في الزمالك كوم ثالث وقضاياه في الفيفا والمحكمة الرياضية متلتلة، وكل ما إدارة الزمالك تفوق من مشكلة تصحي علي كابوس جديد ودوامة لا تنتهي

وهنا لابد أن تكون هناك وقفة مع نزيف العملة الصعبة وإهدارها بهذا الشكل، لأن تلك الأندية والاتحاد مالها يعتبر مال عام، وعليه لابد من حساب، وميطلعش حد يقولي إن دي أموال الأندية وهي حرة التصرف فيها !!!

استقيموا يرحمكم الله

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