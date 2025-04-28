الزناتي: تطوير الخدمات على رأس أولويات النقابة العامة

جدد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين، العهد على خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم، وتطوير الخدمات بمايليق ببناة العقول وأصحاب رسالة تربية الأجيال، وذلك بحضور رموز العمل النقابي وآلاف المعلمين فى مقر النقابة العامة للمهن التعليمية.

النقابة العامة للمهن التعليمية

وقال الزناتي، إن تطوير الخدمات على رأس أولويات النقابة العامة، وأن الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه، كان نتيجة جهد كبير من مجلس النقابة الحالي، بعد أن كانت 13 ألف جنيه فقط لأكثر من عقد عشر سنوات، بجانب زيادة قيمة القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه بدون فوائد، وزيادة قيمة الإعانات الصحية إلى 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بجانب منح أسرة المعلم المتوفى فى حادث مبلغ 40 ألف جنيه لا ترد لدعم أسرته، وتوفير عدد كبير من مراكز التحاليل والمستشفيات بتخفيض للمعلم، ضمن مشروع الرعاية الصحية للمعلمين.

الميزة التأمينية

وأكد نقيب المعلمين، أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى مجال الخدمات، والحرص على تواصل مسئولى فرعيات النقابة واللجان النقابية فى كل المحافظات مع المعلمين وتلبية مطالبهم وحل أى مشكلة تواجههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.