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الزناتي: تطوير الخدمات على رأس أولويات النقابة العامة

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

 جدد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين، العهد على خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم، وتطوير الخدمات بمايليق ببناة العقول وأصحاب رسالة تربية الأجيال، وذلك بحضور رموز العمل النقابي وآلاف المعلمين فى مقر النقابة العامة للمهن التعليمية.

 

النقابة العامة للمهن التعليمية

وقال الزناتي، إن تطوير الخدمات على رأس أولويات النقابة العامة، وأن الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه، كان نتيجة جهد كبير من مجلس النقابة الحالي، بعد أن كانت 13 ألف جنيه فقط لأكثر من عقد عشر سنوات، بجانب زيادة قيمة القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه بدون فوائد، وزيادة قيمة الإعانات الصحية إلى 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بجانب منح أسرة المعلم المتوفى فى حادث مبلغ 40 ألف جنيه لا ترد لدعم أسرته، وتوفير عدد كبير من مراكز التحاليل والمستشفيات بتخفيض للمعلم، ضمن مشروع الرعاية الصحية للمعلمين.

نقابة المعلمين: استفادة 2769 معلما من القرض الحسن خلال 4 أشهر

تأجيل محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة لـ 26 مايو المقبل

 

الميزة التأمينية

وأكد نقيب المعلمين، أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى مجال الخدمات، والحرص على تواصل مسئولى فرعيات النقابة واللجان النقابية فى كل المحافظات مع المعلمين وتلبية مطالبهم وحل أى مشكلة تواجههم.

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النقابة العامة للمهن التعليمية الميزة التامينية نقيب المعلمين
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