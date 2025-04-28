نقابة المعلمين: استفادة 2769 معلما من القرض الحسن خلال 4 أشهر

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استفادة 2769 معلما من القرض الحسن بدون فوائد، خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى 2025، باجمالى 43 مليونا و606 آلاف جنيه، تصرف من صندوق زمالة المعلمين.

القرض الحسن

وأشارت النقابة العامة، إلى أن القرض الحسن يشمل قرض الزواج بمبلغ 20 ألف جنيه، وقرض المعلمين الذين لديهم أكثر من ابن فى الثانوية العامة والجامعات، بمبلغ 10 آلاف جنيه، جميعها دون فوائد يسدد على 5 سنوات، وبشروط ميسرة، مما يسهم في توفير حلول مالية مرنة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشارت نقابة المعلمين إلى زيادة مخصصات القرض الحسن سنويا، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لأعضاء النقابة.

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