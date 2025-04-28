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حوادث

جـثة في مدينة الطلبة، شاب ينهي حياته بالشرقية

إسعاف مجهزة، فيتو
إسعاف مجهزة، فيتو

أنهى طالب بالفرقة الثانية جامعة الزقازيق محافظة الشرقية حياته شنقا داخل المدينة الجامعية بالشرقية لمروره بأزمة نفسية.

حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة

طالب ينهي حياته شنقا بالزقازيق 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل المدينة الجامعية التابعة لجامعة الزقازيق محافظة الشرقية 

وانتقلت قوة امنية إلى المدينة الجامعية وتبين أن الجثة لطالب بالفرقة الثانية باحدي الكليات النظرية  يدعي ؛حسين.م؛ 19 عاما وتبين أنه أنهى حياته شنقا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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