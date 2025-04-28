إحالة أوراق سفاح الشرقية المتهم بإنهاء حياة شقيقه وأطفاله خنقًا للمفتي ( فيديو)

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة، أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه وأطفاله خنقًا بدائرة مركز شرطة أبوكبير لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت جلسة 29 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتبين في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد. أ" 48 عاما، يعمل مدرب قيادة سيارات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبد الرحمن" 4 أعوام، و"حور" 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

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