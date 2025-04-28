الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مرافعة النيابة في محاكمة شخص قتل شقيقه وأطفاله بالشرقية: من أبشع الجرائم

جنايات الزقازيق المنعقدة
جنايات الزقازيق المنعقدة في مجمع محاكم ههيا، فيتو

أكدت النيابة العامة في مرافعتها خلال نظر قضية قاتل شقيقه وأطفاله  خنقًا بالشرقية على أن المتهم لا يرتقي أن يكون من بني الإنسان، في إشارة إلى أن الجريمة وتفاصيلها من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة سفاح الشرقية

وقال ممثل النيابة العامة، خلال المرافعة: إن النيابة العامة استندت في مرافعتها إلى الأدلة القاطعة على ارتكاب المتهم لجريمته، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم بالإعدام شنقًا.

وتنظر محكمة جنايات  الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم ثاني جلسات محاكمة الأخ المتهم بقتل شقيقه واثنين من أطفاله خنقا، والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن بقرية كفر الأعصر مركز أبو كبير.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وتبين في أمر الإحالة، أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل قضية هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد. أ" 48 عاما، يعمل مدرب قيادة سيارات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبد الرحمن" 4 أعوام، و"حور" 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاتل شقيقه وأطفاله خنقا بالشرقية جرائم محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

منافسات قوية في ختام كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

وفاة أمح الدولي.. مشجع الأهلي الأشهر وحبيب النجوم.. دخل النادي بقرار من الخطيب ونال عضوية الزمالك بتوجيه من مرتضى منصور.. وهذه رحلة تشجيعه للقلعة الحمراء

محمد يوسف يتسلم ملفات المدير الرياضي في الأهلي

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في الإسكندرية

حملات الداخلية تحبط تهريب 14 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

بدء مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة لدعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان

في ذكرى رحيل فؤاد الأول.. مؤسس مصر الحديثة ووالد آخر ملوكها.. أنشأ وزارة الخارجية ومجمع اللغة العربية ومصر للطيران.. ثورة 1919 اندلعت بعد تنصيبه بعامين.. وهتلر أعلن الحداد حزنا على وفاته

تزامنا مع لقاء السيسي والبرهان، آخر مستجدات موقف مصر من الوضع في السودان

ads

الأكثر قراءة

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية