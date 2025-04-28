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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 قضايا جلب مخدرات و4 من حائزي الأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال عن ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –10 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط قطعتي سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن 2 فرد محلى – عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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