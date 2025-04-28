كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور قائد سيارة أجرة يسمح لأحد الأشخاص بالجلوس على الجزء الأمامي للسيارة أثناء سيرها بأحد الطرق، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسائق أجرة يعرض حياة المواطنين للخطر في الجيزة

فيديو لسائق أجرة يعرض حياة المواطنين للخطر في الجيزة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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