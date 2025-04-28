علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن الملك لله وحده، وأي مُلك في الأرض عاريُ مستعار، وذلك في تفسيره للآية 26 من سورة آل عمران، موضحًا أن الله أعطى الملك لمن يشاء، وأن الواجب أن يتعبد الملوك له بالعدل.

الله وحده هو مالك الملك

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أنه من تولى مُلكًا ولم يعدل فقد أنكر نعمة الله، وأن انتخاب الملك من قبل الشعب جاء من الله، الذي رقق قلوب العباد للملك، مؤكدًا أنه على الملوك والحكام أن يتقوا الله في رعيتهم.

وقال الدكتور علي جمعة في تفسيره للآية 26 من سورة آل عمران: "الله وحده هو مالك الملك، فكل مُلك في الأرض عاريٌ مستعار، أعطاه الله لمن شاء. والواجب على الملوك أن يتعبدوا لله بإقامة العدل"، مضيفًا أنه "من تولى مُلكًا ولم يعدل فقد أنكر نعمة الله".

وأشار الدكتور علي جمعة إلى "تذكير الملوك أن ملكهم عطاء من الله لا من أنفسهم، حتى إذا انتُخب الملك من قبل الشعب، فالله هو الذي رقق له قلوب العباد".

الملك تكليف قبل أن يكون تشريفًا

وأوضح الدكتور علي جمعة أن “الملك تكليف قبل أن يكون تشريفًا: أي ملك أو منصب هو مسؤولية عظيمة قبل أن يكون امتيازًا. فيجب على الملوك والحكام أن يتقوا الله في رعيتهم”.

وقال على جمعة: "الله تعالى ينزع الملك ويهبه لمن يشاء، لا أحد يملك أن يحفظ ملكه إن أراد الله نزعه."

وأكد علي جمعة أن "العزة بيد الله تعالى، والعزة قد تكون بالعلم أو بالجاه أو بالمال أو بمحبة الناس؛ وقد يرزق الله العزة لمن يشاء ولو كان ضعيفًا".

وأوضح الدكتور على جمعة في تفسيره لسورة آل عمران "فرعون كان يقتل الأطفال، ومع ذلك لما نظر إلى موسى أحبه ولم يستطع قتله. ذلك مصداق لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}؛ مؤكدًا أن "الله هو الذي ألقى المحبة في قلب فرعون لموسى رغم عدائه العام لبني إسرائيل."

الكافر العادل أفضل من المسلم الظالم

وقال الدكتور علي جمعة أن "الظلم مرفوض مطلقًا، حتى الكافر العادل أفضل من المسلم الظالم فيما يتعلق بالملك والحكم. لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين الناس".



جدير بالذكر أن الله تعالى قال في الآية 26 من سورة آل عمران: " قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

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