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دين ودنيا

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

الدكتورة هبة عوف،
الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن ظلم الناس إثم كبير يرتكبه المرء فى حق الآخرين، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعل لمن يقوم به حسابا عسير.

أستاذة في الأزهر تحذر من خطورة الظلم 

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لها: "المظلوم لا ينام من كثرة أوجاع الظلم، يتقلب يمينا وشمالا، من الظلم الذى تعرض له، والظلم أصبح منتشر وناس كتير بتظلم، المريض لا ينام ما بالك بالمظلوم".

وتابعت: "لا بد أن يضع كل مظلوم ثقته فى الله، أن الله لن يتركه وسيحدث أمرا يرد له حقه، لابد ان يكون كله يقين بالله، ويضع أمام عينه قول الله سبحانه وتعالى: (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)".

نصيحة خاصة من أستاذة في الأزهر لمن يشعر بالظلم

وأضافت: "اليقين بالله كله طمأنة للقلوب الموجوعة من الظلم، فعلي كل مظلوم ان يترك أمره لله، ويصبر قلبه بطاعة الله فى صلاة ركعتين ودعاء برفع الظلم عنه".

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