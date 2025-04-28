محافظ كفرالشيخ يتفقد مطحن إنتاج الدقيق التمويني

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مطحن إنتاج الدقيق التمويني بمدينة كفرالشيخ، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 385 طنًا يوميًا، لإنتاج الدقيق بنسبة استخلاص 87.5٪، اللازم لاحتياجات المخابز من الدقيق المستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، آليات عمل المطحن، حيث اطلع على غرفة الكنترول الخاصة بالتحكم في تشغيل المطحن، وتفقد سلندرات طحن الدقيق، وماكينة التعبئة، ومراحل مراقبة جودة الإنتاج، بالإضافة إلى مواسير الشفط والهواء، وكافة مرافق المطحن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج الدقيق لضمان توفير خبز مطابق للمواصفات، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والرقابة اليومية على المطاحن والمخابز لضمان انتظام سير العمل لصالح أهالينا بالمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها رغيف الخبز، موجهًا بضرورة الحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج، والقيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات لضمان استمرار العمل بكفاءة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، والدكتور سيد شوكت رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكفر الشيخ، والدكتور عبد الرحمن الخميسي مدير إدارة السلع الاستراتيجية فرع كفر الشيخ.

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