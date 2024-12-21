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محافظ كفر الشيخ يُسلم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين (صور)

تسليم عقود التقنين
تسليم عقود التقنين بكفر الشيخ

سلم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.

إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدا

أشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بطريق رافد بلطيم الساحلي

من ناحية أخرى، أعلن محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بطريق رافد بلطيم الساحلي، بقطر 630 مم، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الصيانة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن فرق الصيانة نجحت في إصلاح الكسر خلال وقت قياسي، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي للمحطة وتفادي أى توقف في خدمات الصرف الصحي بنطاق بلطيم، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح شملت استخدام تقنيات حديثة فى الإصلاح لضمان جودة العمل وسرعة استئناف الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال المماثلة مستقبلًا.

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