71 شهيدا و153 مصابا ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

وفي السياق ذاته استهدفت غارة إسرائيلية فلسطينيين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعت عدد من الجرحى.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 71 شهيدا ونقل 153 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحة غزة، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما كشفت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا و117792 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

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