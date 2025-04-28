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ثقافة وفنون

عثمان أبو لبن يعاين أماكن تصوير جديدة من أجل "الشيطان شاطر"

زينه
زينه

يعاين المخرج عثمان أبو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

 

وكانت الفنانة زينة بدأت داخل أحد الديكورات بمنطقة التجمع الخامس تصوير أول مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان أحمد عيد.

 

تفاصيل فيلم الشيطان شاطر 


وتدخل زينة في خلافات مع والدها الذي يلعب دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك بسبب اختلاف الطباع بينهما، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف لؤي السيد.

 

وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل العتاولة 2 الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

 

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

تدور أحداث مسلسل العتاولة  في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

 

 

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زينة فيلم الشيطان شاطر عثمان أبو لبن أحمد عيد
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