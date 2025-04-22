زينة تدخل في خلافات مع والدها ضمن أحداث "الشيطان شاطر"

داخل أحدي الديكورات بمنطقة التجمع الخامس، بدأت الفنانة زينه تصوير أولي مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان احمد عيد.

وتدخل زينه في خلافات مع والدها الذي يلعب دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك بسبب اختلاف الطباع بينهما، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف لؤي السيد.

وكان آخر أعمال الفنانة زينه مسلسل العتاولة الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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