ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السد القطري يتأخر أمام كاواساكي 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة السد القطري أمام كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة 2-1 للفريق الياباني، في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل إريسون دانيلو ومارسيو دا سيلفا باربوزا هدفي فريق كاواساكي فرونتال الياباني في الدقيقتين 4 و21، بينما أحرز باولو أوتافيو هدف السد القطري في الدقيقة 9.

وينتظر فريق النصر السعودي الفائز من مباراة السد القطري أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

فوز النصر السعودي على يوكوهاما الياباني

تأهل فريق النصر السعودي للدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

أحرز هدف النصر الأول جون دوران بالدقيقة 27، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 31.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بالدقيقة 38، وأضاف جون دوران الهدف الرابع في الدقيقة 49.

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