تشكيل الهلال المتوقع ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مساء اليوم الجمع مباراة الهلال ضد غوانغجو، على ملعب “الملك عبد الله الرياضية” في جدة، وذلك ضمن لقاءات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال الأقرب ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، كايو سيزار.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

موعد مباراة الهلال ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

من المقرر أن يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره غوانغجو الكوري الجنوبي في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، يوم الجمعة، 25 أبريل 2025 في جدة.

وسوف تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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