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اقتصاد

مجلس الأعمال المغربي المصري: خطة عمل لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

مجلس الأعمال المصري
مجلس الأعمال المصري المغربي

اجتمع اليوم مجلس الأعمال المصري المغربي بحضور علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري ونزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، وذلك في إطار التحضيرات للبعثة الاقتصادية المغربية إلى القاهرة، المقررة من 3 إلى 5 مايو 2025.

زيادة الاستثمارات المغربية في مصر 

وأوضح  أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أنه تم عقد الاجتماع عبر تطبيق تيم لبحث سُبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث يطمح المستثمرون المغاربة والمصريون إلى وضع أسس صلبة تسمح بزيادته، والذي بلغ 700 مليون دولار خلال عام 2023. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بزيادة الاستثمارات المغربية في مصر وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب.

أكد رئيسي المجلس من الجانبين علي التازي وأبو إسماعيل أن الاجتماع أكد على الدور الاستراتيجي لمجلس الأعمال الثنائي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ومصر، وأهمية الاستفادة من التكامل بين القطاعين الخاصين في البلدين لبناء شراكات قوية ومتوازنة ومستدامة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل القطاع الزراعي، وصناعة السيارات، والصناعات البلاستيكية، والنسيج، والتوزيع.

تشجيع الاستثمارات المتبادلة 

وكشفت المناقشات عن وضع ملامح خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات الرئيسية. كما جدد الجانبان التزامهما الكامل بتسهيل التبادل التجاري وتيسير التعاون بين الشركات في كلا البلدين.

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وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن هناك اهتمامًا متبادلًا بمسألة زيادة الاستثمارات في مجالات تشمل الطاقات المتجددة والزراعة والبنية التحتية والدواء والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن صناعة الصلب.
في اجتماع تم بالامس بين مجلس الاعمال المصري المغربي ووزارة التجارة الخارجيه والتمثيل التجاري وهيئة الاستثمار 
ناقش رئيس المجلس، السفير نزار ابواسماعيل والمهندس شادي وليم الامين العام للمجلس والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس الاعمال المصري المغربي الترتيبات الخاصة بزيارة الوفد المغربي اللذي سوف يحضر الي القاهرة يوم ٣ -٥ مايو لحضور المنتدي التجاري اللذي دعي اليه وزير التجارة الخارجيه المصري، حيث سوف تعرض الفرص الاستثماريه في المغرب وامكانية التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

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