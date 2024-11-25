الإثنين 25 نوفمبر 2024
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اقتصاد

شريف الجبلي: نعمل على توسيع العلاقات التجارية بين مصر والمغرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقدت لجنة التعاون الإفريقي بـ اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي عشاء عمل موسع بحضور حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، ووفد مرافق له، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي ورجال الأعمال المصريين والمغاربة.

 

وتناول النقاش خلال العشاء طرح عدد من الأسئلة من الجانب المغربي تم الرد عليها  بشأن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.


وفي كلمته، أعرب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته باستضافة الوفد المغربي، مؤكدًا أهمية العمل الجاد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

قال الجبلي، إن هذا التجمع يمثل فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين لتبادل الأفكار والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. 

 لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية تعمل على تنظيم رحلة عمل إلى المغرب وكوت ديفوار خلال الفتره المقبلة

وكشف الجبلي، أن لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية تعمل على تنظيم رحلة عمل إلى المغرب وكوت ديفوار خلال الفتره المقبلة وسيتم التعاون مع غرفة الدولة البيضاء في تنظيم هذه الرحلة سواء في المغرب أو الدار البيضاء.

وأضاف: "لدينا العديد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشهد تعاونًا مشتركًا مثمرًا، ونسعى دائمًا إلى توسيع العلاقات التجارية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب. كما أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدًا، ونعمل مع شركائنا المغاربة للدخول بقوة إلى هذه الأسواق، بما يحقق نجاحات كبيرة للطرفين."

وتابع: "نأمل أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالصفقات والاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين، ونعمل حاليًا على توسيع هذه الصفقات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية."

 

دعم متبادل من الجانب المغربي
من جانبه، أكد حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، أهمية التعاون المشترك بين مصر والمغرب، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المغرب، خاصة في ظل وجود العديد من الصفقات الأجنبية الناجحة هناك.

وقال بركاني: "ندعو رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها، والعمل معًا على تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدينا."

وانتهى اللقاء بتأكيد الحضور على أهمية استمرار الاجتماعات والمبادرات المشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة.

وضم الوفد المغربي عدد من رجال الأعمال في المغرب وآخرون وتم رد علي الكثير من التساؤلات طرحت خلال العشاء من الجانب المصري.


كما حضر اللقاء العديد من أعضاء اتحاد الصناعات من ضمنهم النائب مجدي الوليلي،عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمود سرج،رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس حسام السلاب والدكتور كمال الدسوقي والدكتور محمد عبد السلام، وأحمد جابر عضو اتحاد الصناعات، والمهندس أسامه الشاهد عضو اتحاد الصناعات،  وهشام مدكور أبو العز عضو اتحاد الصناعات، ومحمود عوده ومحمد فتحي  عضو غرفة الصناعات النسيجية وشيماء عليبة عضو اتحاد الصناعات، وحسام علوان نائب رئيس شعبة المصدرين، وممثل عن الوفا بنك  يونس طايع، وجمال الزهير قنصل المغرب إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وحضر من جانب الجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبد العزيز، وهشام القاضي.

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لجنة التعاون الإفريقي إتحاد الصناعات شريف الجبلي

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