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اقتصاد

اليوم، ورشة عمل عن التغليف ودوره في تعزيز الصادرات الزراعية

ندوة التغليف ودوره
ندوة التغليف ودوره فى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، فيتو

 ينظم  المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، ورشة عمل بعنوان "التغليف ودوره فى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية" اليوم الإثنين بمقر المجلس.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على توعية العاملين بقطاع تصدير الحاصلات الزراعية تجاه المتطلبات الخاصة بالأسواق المختلفة فيما يخص التعبئة والتغليف وذلك من خلال تقديم الحلول الخاصة بالشركة واستعراض متطلبات التغليف المستدام بالأسواق المختلفة.

 

حيث سيتم التعرف على عدد من النقاط مثل: أهمية التغليف المستدام فى الحاصلات الزراعية، المتطلبات والمعايير العالمية (مثل الاتحاد الأوروبي) الخاصة بالتغليف المستدام، دور التغليف البيئي فى تحسين سمعة المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، تعريف الاستدامة والتغليف المستدام، كيفية استخدام العبوات كأداة جذب للعملاء.

 

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