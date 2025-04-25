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رياضة

بكاء محمد عبد المنعم بعد تعرضه لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

تعرض  الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان في  المباراة المقامة حاليًّا على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وخرج محمد عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

ويتقدم نيس في مباراته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

 

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقًا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ومن جهة أخرى، تعد مباراة اليوم مهمة للغاية لفريق نيس الذي  يسعى إلى تحقيق الفوز بهدف الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتواجد نيس في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ويسعى رفقاء عبد المنعم إلى ملاحقة صاحب المركز الثاني مارسيليا إذ يفصل بينهما 4 نقاط فقط، حيث يمتلك مارسيليا 55 نقطة.

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