إنريكي: دوري أبطال أوروبا يستنزف طاقتنا وهدفنا التتويج بكل البطولات

علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على أداء لاعبيه بعد الفوز على لوهافر بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت، في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان ضد لوهافر

وفاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره لوهافر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة لوباريزيان "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بعد بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، التي تستنزف كل طاقتنا".

وواصل "لوهافر يحتاج للنقاط بينما نحن توجنا بالفعل باللقب، لذا كانت كل العوامل كفيلة بأن تكون مباراة سيئة لنا، لكن ما حدث كان العكس، وأجاد لاعبونا في مراكز مختلفة، وقدم الفريق مستويات عالية بالكرة وبدونها".



وتابع: "لدينا هدف مشترك، وهو الكفاح للفوز بكل لقب، ويجب أن نواصل الأداء بتنافسية كبيرة استعدادا لباقي مشوارنا في التشامبيونزليج وكأس فرنسا، يجب أن نستغل وقتنا على أكمل وجه، بغض النظر عن مركزنا في جدول الترتيب".

وشدد: "يجب أن نكون متعاونين لمساعدة الفريق الفرنسي، وألا نضع مصالحنا الشخصية فوق مصلحة باريس سان جيرمان".

وانتقل إنريكي للإشادة بالثنائي الشاب، بقوله "سيني مايولو اندمج تماما معنا وكان رائعا، وأظهر أنه قادر على اللعب في مستويات عالية، أما إبراهيم مباي فهو لاعب شاب يبلغ 17 عاما، ولعب بإيقاع هادئ واتسم بالذكاء، ويعجبني كثيرا".

وأردف: "نحتاج إلى جميع اللاعبين لتحقيق أهدافنا، بالطبع لا يمكن الدفع بهذا الثنائي الشاب في كل المباريات، لكننا نحتاج إلى لاعبين مستعدين، لا نعرف ما قد يحدث سواء في كأس فرنسا أو دوري أبطال أوروبا، لذا يجب الاستعداد لكل الظروف".

وشدد مدرب سان جيرمان: "بالطبع بإمكاننا تحسين بعض الجوانب في أداء الفريق، لكننا الفريق البطل بالفعل، وما أعجبني هو تميز اللاعبين في أداء مهام مراكز مختلفة، وهو ما جعل مباراة لوهافر أقل صعوبة".

وبسؤاله عن أولويته لهذا الموسم، أوضح "لقد أدرك جميع اللاعبين فكرة مهمة وهي وجود فريق واحد فقط سيفوز بدوري أبطال أوروبا، أما الفرق الثلاثة الأخرى، لن تكون فاشلة".

وأختتم: "كذلك فريق واحد فقط سيفوز بكأس فرنسا، وسيشارك 32 فريقا في كأس العالم للأندية، هدفنا وحافزنا واضح، وهو صناعة التاريخ، ونتمنى المنافسة على جميع الألقاب".

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