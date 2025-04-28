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سياسة

«يا عدالة فينك فينك.. الرسوم ما بينا وبينك»، هتافات محاميي شمال الجيزة ضد الرسوم القضائية

وقفة محامين شمال
وقفة محامين شمال الجيزة ضد الرسوم القضائية، فيتو

نظم محامو شمال الجيزة، وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال الجيزة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وامتثالا للقرارات التصعيدية للمشتركة التي صدرت عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. 

هتافات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية 

وردد المحتجون هتافات:" الرسوم مش دستورية"، “ يا عدالة فينك فينك.. الرسوم ما بينا وبينك”، “ الرسوم بالقانون.. مش بمزاجك أو تليفون”. 

غرفة عمليات لمتابعة قرارات المحامين ضد الرسوم القضائية 

وشكلت نقابة المحامين العامة، برئاسة عبد الحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. 

رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية 

 ونظمت نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية  

ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

قرارات مجلس المحامين بشأن الرسوم القضائية  

 ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. 

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