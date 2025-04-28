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سياسة

وزير البترول أمام النواب: وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات

وزير البترول أمام
وزير البترول أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التحية لمجلس النواب على دوره التشريعي، ودعم خطط قطاع البترول وقطاع الثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية. 

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الثروة المعدنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، في ضوء تقرير لجنة الصناعة.

التكامل بين مؤسسات الدولة لصالح مصلحة الوطن 

وأشار وزير البترول، إلى التكامل بين مجلس النواب وكافة المؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. 

تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية 

وأوضح وزير البترول، أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.

زيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف% 

وأكد أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف% في الناتج المحلي الإجمالي.

مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية في مجال النقل والطاقة

ولفت بدوي، إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفز الاستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية 

وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين 

وأعلن وزير البترول، وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.

 نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن

وكشف المهندس كريم بدوي، الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وأوضح وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.

وكشف الوزير، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.

وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.

وقال: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

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