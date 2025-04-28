الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن طرود العملات الأثرية المضبوطة بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

 تسلمت  نيابة النزهة تقرير اللجنة الأثرية المشكلة حول ضبط طرود بها عملات يشتبه بأنها أثرية في مطار القاهرة الدولي.

وتبين من تقرير اللجنة أن العملات أثرية، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها ومصادرتها لصالح الدولة، وأمرت بضبط وإحضار أصحاب الطرود.

 

ضبط عملات أثرية في مطار القاهرة

 وقالت مصادر بجمرك الطرود البريدية، إنه أثناء الكشف والمعاينة لمشمول هذه الطرود من هبة بدوى وشيماء زكريا وآية الجندى وسالى أحمد وشيماء محمد وبدور حمدى وأحمد فتحى فريد ومحمد محسن، تم العثور على عملات تم الاشتباه في كونها من العملات التى تعد أثرية وتم العرض على وحدة الآثار بمطار القاهرة الدولي.


تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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