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رياضة

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

نعى كهربا صديقه
نعى كهربا صديقه أمح الدولي

نعي محمود كهربا لاعب الأهلي السابق والاتحاد الليبي الحالي أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام.

وقال كهربا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخويا وحبيبي محمد أحمد عبد الغني.. رحم الله قلبك الطيب..رحم الله بسمتك ووجهك البشوش..رحم الله روحك الجميلة.. نسأل الله أن يجعلك في جنات الفردوس".

 

 

 

 

وفاة امح الدولي

 فُجع جمهور النادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، بخبر وفاة محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي القلعة الحمراء، بعد صراع مرير مع المرض استمر لأسابيع.

ورحل "أمح" عن عمر ناهز الأربعين عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة تامة أمس، متأثرًا بمضاعفات عملية جراحية دقيقة خضع لها مؤخرًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

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