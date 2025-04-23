ترتيب الدوري المصري، اشتعلت المنافسة في مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثالثة.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل، بمواجهات تفادي الهبوط.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الثالثة

1- زد اف سي 24 نقطة

2- الجونة 23 نقطة

3- طلائع الجيش 21 نقطة

4- غزل المحلة 20 نقطة

5- سموحة 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري 19 نقطة

7- الإسماعيلي 18 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهروب من الدورى المصري

مجموعة الهروب من الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة ضد سموحة.. 5 مساءً بستاد خالد بشارة.

الإسماعيلى ضد زد إف سى.. 8 مساء بستاد الإسماعيلية.

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري.. 8 مساء بستاد جهاز الرياضة.



الثلاثاء 29 أبريل

إنبى ضد غزل المحلة.. 8 مساء بستاد المقاولون العرب.

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وجاءت فرق مجموعة تجنب الهبوط، زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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