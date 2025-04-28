زوجة سائق قتل على يد صديقه بالمطرية: خان العيش والملح وحسدنا على حياتنا

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال ربة منزل لقي زوجها السائق مصرعه على يد صديقه وآخر عقب استدراجه من منطقة المطرية إلى منطقة المقطم ثم قاما بتخديره وألقياه من أعلى قمة جبلية.

وقالت السيدة انها كانت دائمة تحذر زوجها من صديقه الذي طالما ينظر الي حياتهم ويحسدهم عليها ولكنها كانت تقول له "العربية مش بتاعتنا ده جوزي شغال عليها باليومية.. مستورة الحمد لله".

وأضافت السيدة أنه يوم تغيب زوجها جاء صديق زوجها الى بيتهم وقال له "معايا مشوار حلو برة المطرية وفلوسه حلوة" فوافق زوجها وخرج مع صديقه لكنه لم يعد بعدها وأغلق هاتفه المحمول فأبلغت قوات الشرطة قائلة "صاحبه خان العيش والملح وقتله علشان يسرق العربية اللي بنسترزق منها"

وامرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة وتواصل التحقيق في الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من إحدى السيدات تفيد بتغيب زوجها عقب خروجه من مسكنهما.

وبالفحص والتحري تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما عاطلان، مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما باستدراج المتغيب نظرًا لصداقته بأحدهما بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بالسيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق.

وأضافا أنهما عقب وصولهما قام أحدهما بتخدير المجنى عليه بواسطة "عبوة مشروب بها أقراص منومة"، ولدى فقدانه الوعى، قاما بدفعه من أعلى إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه وضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، والهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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