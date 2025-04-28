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حوادث

كسور متفرقة ونزيف، مناظرة جثة سائق لقي مصرعه على يد صديقه في المطرية

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كشفت مناظرة  نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة سائق لقي مصرعه على يد صديقه وآخر عقب استدراجه من منطقة المطرية إلى منطقة المقطم ثم قاما بتخديره وألقياه من أعلى قمة جبلية وتوفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي شديد.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من إحدى السيدات تفيد بتغيب زوجها عقب خروجه من مسكنهما.

وبالفحص والتحري تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما عاطلان، مقيمان بدائرة القسم.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما باستدراج المتغيب نظرًا لصداقته بأحدهما بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بالسيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق.

وأضافا أنهما عقب وصولهما قام أحدهما بتخدير المجنى عليه بواسطة "عبوة مشروب بها أقراص منومة"، ولدى فقدانه الوعى، قاما بدفعه من أعلى إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه وضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، والهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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