الإثنين 28 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل مهلبية الفراولة، لذيذة وصحية ولا تقاوم

مهلبية الفراولة
مهلبية الفراولة

طريقة عمل مهلبية الفراولة، المهلبية من المثلجات الشهيرة التى تقدم عادة فى المنزل، وهى تحضر من اللبن والسكر والنشاء ويمكن تحضيرها بالنكهات المختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل مهلبية الفراولة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل مهلبية الفراولة.

مكونات عمل مهلبية الفراولة:-

2 كوب حليب سائل

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

1 كوب فراولة طازجة أو مجمدة

ملعقة صغيرة فانيليا

فراولة طازجة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل مهلبية الفراولة:-

  • في الخلاط الكهربائي، اخلطي كوب الفراولة حتى تصبح عصير ناعم.
  • إذا رغبتِ بقوام أنعم، يمكنك تصفيته لإزالة البذور.
  • في قدر على النار، ضعي الحليب مع السكر وقلبي حتى يذوب السكر.
  • ذوبي النشا في قليل من الماء البارد، ثم أضيفيه إلى خليط الحليب مع التقليب المستمر.
  • عندما يبدأ الحليب بالغليان ويثخن قوامه قليلًا، أضيفي عصير الفراولة والفانيليا.
  • استمري في التحريك حتى يصبح الخليط أكثر سماكة.
  • اسكبي المهلبية في أكواب أو أطباق التقديم.
  • اتركيها تبرد قليلًا، ثم أدخليها الثلاجة حتى تتماسك تمامًا.
  • زينيها بقطع فراولة طازجة قبل التقديم.
  • يمكن استخدام القليل من ماء الزهر أو ماء الورد لإضافة نكهة مميزة.
  • لتحصلي على لون وردي أجمل، يمكنك إضافة نقطة صغيرة من ملون الطعام الطبيعي (اختياري).
طريقة عمل مهلبية الفراولة 
طريقة عمل مهلبية الفراولة 

فوائد الفراولة للصحة 

والفراولة من الفاكهة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفراولة:-

واحدة من أبرز فوائد الفراولة هي احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين C، وهو من الفيتامينات الأساسية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام.
دورها في الحفاظ على صحة الجلد ومحاربة علامات التقدم في السن.
كما أن فيتامين C يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مما يساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
تحتوي الفراولة أيضًا على الألياف الغذائية، وهي مهمة جدًا لتحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.
تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل الفراولة خيارًا مناسبًا حتى لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.
الفراولة كذلك، تساهم في خفض ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم ويعمل على تقليل تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم.
كما تشير بعض الدراسات إلى أن الفراولة قد تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.
تحسين صحة البشرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تقليل الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهر صحي ونضرا كما يمكن استخدامها موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.
الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل هي كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تستحق أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي.

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