الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

جرعة عقاقير طبية زائدة تنهي حياة أفريقي ببولاق الدكرور

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كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور حول العثور على جثة شخص أفريقي متوفى داخل شقة سكنية بعقار في شارع محمد كمال، أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة عقاقير طبية زائدة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية داخل شقته متوفى.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه وبجواره عقاقير طبية تبين أنه تخلص من حياته بتناول جرعة زائدة منها.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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