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خارج الحدود

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل

غزة،فيتو
غزة،فيتو

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 14 مواطنًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة.


كما أفادت مصادر طبية، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مقهى الصفطاوي في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.

 


ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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