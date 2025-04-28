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خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

اقتحام المسجد الأقصى 

 وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 114 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس

 وشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وحذرت من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

114 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
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