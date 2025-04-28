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حوادث

حادث قصر البارون، تطورات جديدة في حالة المصابين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة مصر الجديدة عن خروج جميع المصابين في حادث سقوط استاند خلال حفل بقصر البارون، بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم واستقرار حالتهم الصحية.


وتبين من المعاينة أن الاستاند كان بحديقة قصر البارون ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار وعرضه 40 مترا، مثبت عليه الإضاءات الخاصة بالحفل وسقط أثناء الحفل.

 

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون

 وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.
 

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة قصر البارون حفل بقصر البارون مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة

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