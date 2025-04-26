الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط استاند خلال حفل المطرب تامر حسني  بقصر البارون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء العاملين والمسؤولين عن الحفل لسماع أقوالهم. 

وتبين من المعاينة أن الاستاند كان بحديقة قصر البارون ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار وعرضه 40 مترا مثبت عليه الإضاءات الخاصة بالحفل وسقط أثناء الحفل.

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.


و بالفحص تبين إصابة 9 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة قصر البارون غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

كارثة في قصر البارون، انهيار ستاند إنارة يصيب 8 أشخاص خلال حفل خاص
ads

الأكثر قراءة

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

الأهلي يعلن رسميا إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

شكرا على دعمك وثقتك، إمام عاشور يودع مارسيل كولر

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

المزيد
الجريدة الرسمية