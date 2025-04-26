المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط استاند خلال حفل المطرب تامر حسني بقصر البارون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء العاملين والمسؤولين عن الحفل لسماع أقوالهم.

وتبين من المعاينة أن الاستاند كان بحديقة قصر البارون ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار وعرضه 40 مترا مثبت عليه الإضاءات الخاصة بالحفل وسقط أثناء الحفل.

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.



و بالفحص تبين إصابة 9 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.