الرعاية الصحية: اعتماد 75% من مستشفيات أسوان قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل.. استحداث المجمعات الطبية وتطوير الخدمات على أعلى مستوى

طفرة صحية شهدتها مستشفيات محافظة أسوان خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تمهيدا للتشغيل الرسمي لها خلال الفترة القادمة.

وقبل التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل في المحافظات تحصل المنشآت الصحية علي شهادات الاعتماد والجودة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهي شرط من شروط تطبيق التأمين الصحي في المنشأة الصحية.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح مستشفى أسوان التخصصي في الحصول على درجة الاعتماد الكلي طبقًا للمعايير القومية (GAHAR)، والمعترف بها الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا ISQua).

التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

وأوضحت الهيئة، أنه منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، قدمت مستشفى أسوان التخصصي ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، شملت الفحوص الطبية والمعملية والتشخيصية، وجلسات الغسيل الكلوي، والعمليات الجراحية، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز وكفاءة التشغيل داخل المستشفى، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات رعاية صحية وفق معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف جاهزية المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، حيث تم اعتماد 71 منشأة صحية حتى الآن من إجمالي 97 منشأة تابعة للهيئة بالمحافظة، وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك بواقع 62 منشأة حاصلة على الاعتماد المبدئي، و9 منشآت حاصلة على الاعتماد الكلي.

وأكد أنه تم اعتماد ما يقرب من 75% من إجمالي المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، قبل التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان والمقرر الإعلان عنه خلال عام 2025.

وثمن جهود كافة فرق العمل الطبية والإدارية بمستشفى أسوان التخصصي، وكذلك كل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات وضمان استدامة الجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

خدمات مستشفى أسوان التخصصي

وتتكون مستشفى أسوان التخصصي من 8 طوابق، وتضم أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية متعددة التخصصات، ووحدات الأشعة (سينية، مقطعية، موجات صوتية)، إضافة إلى معامل التحاليل الطبية، وغرف العمليات الجراحية، ووحدة الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة العامة، وعناية القلب، وأقسام الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الحضّانات، وغرف الإقامة العادية والفندقية، كما تشمل المستشفى عددًا من التخصصات الجراحية الدقيقة مثل الجراحة العامة، جراحة الأورام، التجميل، العظام، الأوعية الدموية، الأنف والأذن، المسالك البولية، بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أسوان التخصصي 141 سريرًا، موزعة على الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، العناية القلبية، الغسيل الكلوي، والحضّانات للأطفال المبتسرين، لتغطي كافة الاحتياجات الطبية للمرضى وفقًا لأعلى معايير الرعاية الصحية.

كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال خمس مجمعات طبية متكاملة تمتلكها الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو مايعكس الكفاءة التشغيلية للمجمعات الطبية وجاهزيتها المستمرة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة للمواطنين.

أكدت أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها من خلال المجمعات الطبية خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، زراعة الكلى، زراعة القرنية، زراعة الكبد، الجراحات العامة، الجراحات التخصصية، المناظير، علاج الأورام، الحروق والتجميل، الأشعة، المعامل، الصيدليات، بنوك الدم، وغيرها من الخدمات، التي تقدم للمتعاملين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بجودة عالمية تضاهي أفضل النظم الصحية عالميًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة بمثابة صروح طبية متكاملة وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وهي مجمع "الشفاء الطبي" ببورسعيد، "الإسماعيلية الطبي"، "السويس الطبي" بمحافظة السويس، "الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء، و"الأقصر الطبي الدولي" بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل نموذجًا مبتكرًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن استحداث المجمعات الطبية المتكاملة يمثل أحد أبرز إنجازات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي قدمت نموذجًا جديدًا للرعاية الصحية المتطورة في مصر، يقوم على إحلال المفهوم التقليدي للمستشفيات، واستبداله بمجمعات طبية متعددة التخصصات قادرة على توفير الخدمات الصحية المتقدمة بشكل متكامل، وبما يضمن وصول الخدمات الطبية المتكاملة بشكل عادل لكافة المتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل وفي محيطهم الجغرافي.

وأضاف: تمثل المجمعات الطبية نقلة نوعية في تقديم حزم الخدمات الطبية المتكاملة، إضافة إلى المستشفيات متعددة التخصص، المستشفيات التخصصية، ومراكز التميز الدولية، التي تعمل جميعها بنظام الإحالة الإلكتروني من الوحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بما يعزز جودة واستدامة الخدمة الصحية المقدمة.

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