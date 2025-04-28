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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تحدد طرفا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024-2025، بعد خوض مباراتي نصف نهائي البطولة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.


وتأهل كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد.


كما تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد، على حساب نوتنجهام فورست، بعدما فازت كتيبة بيب جوارديولا بهدفين دون رد.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


يستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، يوم السبت 17 مايو المقبل فيما سيتحدد توقيت المباراة في وقت لاحق.

 

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما توج بها على حساب مانشستر سيتي، عقب فوزه بهدفين لهدف.

 

وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد بالدقيقة 30 من زمن اللقاء، وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة 39، وقلص جيريمي دوكو، الفارق بالدقيقة 87 من زمن المباراة.

 

 

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