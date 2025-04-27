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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم علي نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي علي نظيره فريق نوتينجهام فورست بنتيجة 0/1 في الشوط الأول من المباراة التي تقام اليوم الاحد علي ملعب "ويمبلي"في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح ريكو لويس التسجيل مبكرا لصالح مان سيتي بعدما احرز الهدف الاول في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الاول.

وشهد تشكيل مان سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش اساسيا في مباراة الليلة. 

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: 

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع كريستال بالاس في النهائي، بعد فوزه على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في الوصول للنهائي وحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال، بعد وداع دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، فضلا على عدم الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا في التأهل إلى النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، سعيًا وراء لقبه الثامن.

على الجانب الآخر، يتسلح نوتنجهام بقيادة نونو إسبيريتو سانتو بنتائجه المميزة هذا الموسم بالدوري الانجليزي، علاوة على فوزه علي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الشهر الماضي.

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مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي
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