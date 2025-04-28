دفن جثامين ضحايا المصنع المنهار بالعبور (صور)

صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 4 عمال من أبناء محافظة الشرقية فقدوا حياتهم في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، في مدينة العبور بالقليوبية، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا وتم تسليمهم لذويهم تمهيدا لدفنهم بمسقط رأسهم بمركز مشتول السوق.

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور

وكانت فيتو حصلت على أسماء ضحايا حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، في مدينة العبور، وهم: صبحي إبراهيم كمال إبراهيم ١٦ سنة، محمد فتحي الشحات ١٥ سنة، حسن أحمد حسن سلامة ٣٣ سنة، محمد سيد محمد سيد إبراهيم ١٥ سنة، وجميعهم من دهمشا مركز مشتول السوق، إضافة إلى مصاب واحد وهو إبراهيم صبحي إبراهيم علي ٣٢ سنة مصاب باختناق.

ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وقد تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن وتم انتشال الجثث والمصاب، وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وتوصلت التحريات إلى وقوع انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق “بلبيس - السلام” على حدود محافظة الشرقية، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وفاة 4 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالعبور

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول جثث 4 عمال وآخر مصاب إثر إنهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور، عليهم أثناء العمل فيما أصيب آخر بحالة اختناق.

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