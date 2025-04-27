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محافظات

قرية دهمشا بالشرقية تتشح بالسواد بعد وفاة 4 من أبنائها في انهيار مصنع العبور (صور)

حادث انهيار مصنع
حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

تسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، بعد مصرع 4 من أبنائها، الذين خرجوا صباحا يبحثون عن لقمة العيش، وفقدوا حياتهم في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، في مدينة العبور بـ القليوبية.

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء في مدينة العبور

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور

وكانت فيتو حصلت على أسماء ضحايا حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، فى مدينة العبور بـ القليوبية وهم كالتالي: صبحي إبراهيم كمال إبراهيم ١٦ سنة، محمد فتحي الشحات ١٥ سنة، حسن أحمد حسن سلامة ٣٣ سنة، محمد سيد محمد سيد إبراهيم ١٥ سنة، وجميعهم من دهمشا مركز مشتول السوق، إضافة إلى مصاب واحد وهو إبراهيم صبحي إبراهيم علي ٣٢ سنة مصاب باختناق.

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو
حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وانتقلت  قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن وتم انتشال الجثث والمصاب، وجاري اتخاذ الإجراءات، فيما تم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات إلى وقوع انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق “بلبيس - السلام” على حدود محافظة الشرقية، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو
حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وفاة 4 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور

كانت  مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول جثث 4 عمال وآخر مصاب  إثر إنهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور، فى القليوبية عليهم أثناء العمل  فيما أصيب اخر بحالة اختناق.

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو
حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

حزن الشوارع.. انتظار أهالي دهمشا بالشرقية لجثامين حادث العبور

ويترقب المئات من أهالي قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق وصول 4 جثامين من ضحايا حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور

حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو
حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور،فيتو

وانتهى أهالي القرية من تجهيز نعوش ضحايا الحادث وينتظرون وصول الجثامين، والمشاركة في تشييع جنازاتهم لمثواهم الأخير.

ومن المقرر تشييع جثامين الضحايا من المسجد الكبير بالقرية فوروصول الجثامين من مشرحة المستشفى، حيث يشهد مسقط رأسهم حاليا تجمعات من الأهالي بمحيط المسجد وسط حالة من الحزن الشديد.

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