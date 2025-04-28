حكام مباريات الإثنين في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بالدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري وأبرزها طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

مباراة الجونة ضد سموحة

مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد

مباراة الإسماعيلي ضد زد

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز لمجموعة المنافسة على اللقب الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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