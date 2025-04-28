مصطفى غريب يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه وسر عدم زواجه

مصطفى غريب، كشف الفنان مصطفى غريب، مواصفات فتاة أحلامه التي يتمنى أن يتزوجها مع وصوله عمر الـ 30 عاما.

سر عدم زواج مصطفى غريب

وأكد مصطفى غريب خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي ام سي”: لم أقرر الزواج حتى الآن لأنني لم أعثر على فتاة أحلامي.



فتاة أحلام مصطفى غريب



وقال مصطفى غريب: "أنا محتاج واحدة حنينة وطيبة وعارفة ربنا، ولما ألاقيها أكيد مش هاتردد في الزواج منها".

ولفت إلي أنه يتمنى الزواج من امرأة عاملة، أي يكون لديها وظيفة سواء ممثلة أو تعمل في أي قطاع حتى يكون لديها طموح ترغب في تحقيقه وهي بجانبه.

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