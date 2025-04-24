مصطفى غريب ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنان مصطفى غريب في حلقة الإثنين المقبل من برنامجها “صاحبة السعادة”.

ونشرت إسعاد يونس صورة لها برفقة مصطفى غريب من كواليس الحلقة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على فيس بوك وعلقت قائلة: "مصطفى غريب ضيف الحلقة الجاية.. تفتكروا مين الباقي".

برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على قناة dmc.

مسلسل بريستيج

‎ ويشارك الفنان مصطفى غريب في بطولة مسلسل بريستيج الذي بدأ عرضه اليوم، ويقدم المسلسل صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

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